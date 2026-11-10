Mayalı hamura 1 kaşık ekleyin! Kabardıkça kabarıyor

MAYALI HAMURUN DAHA İYİ KABARMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Poğaça, açma, ekmek ve pizza gibi hamur işlerinin lezzetini belirleyen en önemli aşamalardan biri mayalama süreci. Hamurun yeterince kabarması için mayanın uygun koşullarda çalışması gerekiyor. Bu noktada özellikle kullanılan suyun sıcaklığı büyük önem taşıyor.

Ilık su veya süt, mayanın aktifleşmesine yardımcı oluyor. Ancak çok sıcak sıvılar mayaya zarar verebildiği için hamurun kabarmasını olumsuz etkileyebiliyor. Soğuk sıvılar ise mayanın çalışma hızını yavaşlatabiliyor. Bu nedenle tarifte belirtilen sıvının ılık olması ve aşırı sıcak kullanılmaması gerekiyor.