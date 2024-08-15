Maymun Çiçeği virüsü hangi ülkelerde var, Türkiye’de görüldü mü? İşte Maymun Çiçeğinin görüldüğü bölgeler

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü merak ediliyor. Afrika'dan yayılan salgın küresel halk sağlığı noktasında bir tehdit unsuru. Yayıldığı bölgelere seyahat edecekler salgının boyutunu öğrenmek adına yayılma oranını ve ülkeleri araştırıyor. Peki; Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, görüldüğü ülkeler hangileri? İşte, detaylar...

İKİ YILDA İKİNCİ KEZ ACİL DURUM İLANI!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son iki yıl içerisinde iki kez küresel salgın olma ihtimaline karşın maymun çiçeği virüsü için acil durum ilan etti. Kongo'dan yayılan virüs Afrika'da yıllardır endemik olarak görülmeye devam ediyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 14.000'den fazla maymun çiçeği vakası kaydedildi.

Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerine yayılan virüsün Avrupa ve Asya'da görülmesine karşın salgın haline gelmiş değil.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Türkiye'de geçmişte mpox virüsü hastalığı tespit edilmiş, hastalar izole edilmiş ve iyileştirilmişti. Resmi kaynaklar, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek bu yıl Türkiye'de herhangi bir mpox vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi: "DSÖ, Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirmiştir. Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir."