Mazgalları açmak için vatandaşlar kolları sıvadı

İstanbul'da dün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken mazgallarda gerekli temizlik yapılmadığı için yollar göle döndü. Araçlarıyla su birikintilerinde mahsur kalan vatandaşlar, tıkanan mazgalları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. Bağcılar'ın Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde ve Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'nde yolların göle dönmesi nedeniyle trafik adeta durdu. Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda çökme oluştu ve bir kamyonet açılan çukura düştü. Kamyonet, iş makinesi tarafından kurtarıldı. Bağcılar'da bir şantiyeyi de sel suları bastı, çok sayıda malzeme ile 1 vinç sulara gömüldü. Küçükçekmece'de de kurulan Perşembe Pazarı'nın içinden adeta dere aktı.Ataşehir'de de sağanak sebebiyle bazı yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.