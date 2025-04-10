MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ GÜNDEMDE! Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre ödemeleri beklenirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin beklediği haber duyurdu. Ödeme tarihleri açıklandı. Ödemeler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere genellikle dekar başına belirli bir miktar olarak ödeniyor. Peki, Çiftçilere mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin 4 Nisan itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Açıklamaya göre, sadece mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilere toplam 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 liralık ödeme yapılacak.
Yaş Çay Prim Desteği çerçevesinde ise üreticilere toplam 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira ödeme gerçekleştirilecek.
4 Nisan 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak desteklerin toplam tutarı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira olarak açıklandı.