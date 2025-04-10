MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ GÜNDEMDE! Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Açıklamaya göre, sadece mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilere toplam 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 liralık ödeme yapılacak.

Yaş Çay Prim Desteği çerçevesinde ise üreticilere toplam 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira ödeme gerçekleştirilecek.

4 Nisan 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak desteklerin toplam tutarı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira olarak açıklandı.