MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödemeler başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere her ay verdiği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili 2025 Mart ayı ödeme tarihi merakla bekleniyor. Bakanlık, mazot maliyetinin yüzde 50'sini ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayarak çiftçilere büyük bir destek sağlıyor. Çiftçiler, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarına geçeceğini araştırıyor. Peki, 2025 Mart ayında mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son durum…
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin önümüzdeki hafta içine kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
"Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.