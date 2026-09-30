MEB 2026-2027 ARA TATİL TAKVİMİ | İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

Eğitim öğretim yılının ilk haftaları geride kalırken öğrenciler ve veliler için ilk tatil yaklaşıyor. MEB'in yayımladığı çalışma takviminde kasım ayındaki ara tatilin yanı sıra yarıyıl ve ikinci dönem tatil tarihleri de yer alıyor.
MEB'in 2026-2027 çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlıyor ve öğrenciler 20 Kasım Cuma gününe kadar derslere kısa bir mola verecek.
Ara tatilin bitmesiyle okullarda ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.
Ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında, toplamda 5 gün olacak şekilde yer aldı. Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonları da bağlandığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nereden, nasıl alınır?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona eriyor. Karnelerin alınmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.