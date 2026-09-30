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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:33

MEB 2026-2027 ARA TATİL TAKVİMİ | İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

Okulların açılmasıyla birlikte ders temposuna yeniden alışan öğrenciler için ilk ara tatil de takvimdeki yerini aldı. Hafta sonuyla beraber öğrenciler birkaç gün boyunca okuldan uzak kalacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2026-2027 çalışma takvimi...

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MEB 2026-2027 ARA TATİL TAKVİMİ | İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
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Eğitim öğretim yılının ilk haftaları geride kalırken öğrenciler ve veliler için ilk tatil yaklaşıyor. MEB'in yayımladığı çalışma takviminde kasım ayındaki ara tatilin yanı sıra yarıyıl ve ikinci dönem tatil tarihleri de yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in 2026-2027 çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlıyor ve öğrenciler 20 Kasım Cuma gününe kadar derslere kısa bir mola verecek.

Ara tatilin bitmesiyle okullarda ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında, toplamda 5 gün olacak şekilde yer aldı. Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonları da bağlandığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.

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15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona eriyor. Karnelerin alınmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

  • Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
  • İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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MEB 2026-2027 ARA TATİL TAKVİMİ | İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
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