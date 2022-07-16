Haberler Yaşam Haberleri MEB AÇIKLADI: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercihleri ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:14

MEB AÇIKLADI: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercih sonuçları için vatandaşlar sürekli olarak aratma yapılıyor. LGS sınavına giren milyonlarca öğrenci, iyi bir liseye girmek için güçlerini sonuna kadar kullandı. 20 Temmuz tarihinde bitecek olan sonuçların açıklanma tarihini MEB duyurdu. Böylece LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran vatandaşlar doğru cevabı bulabilecek. Lise tercih sonuçları bu ay açıklanacak ve milyonlarca gencin hangi liseye gideceği belli olacak. Peki, MEB LGS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

MEB AÇIKLADI: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercihleri ne zaman bitiyor?

MEB takvimine göre; lise tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Böylece milyonlarca aday lgs tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı veriliyor. Birçok ebeveyn LGS tercihleri ne zaman bitecek 2022 sorusunu sorguluyor. Lise tercihleri kılavuzuyla MEB bu sorulara cevap verdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 4 Temmuzda başladı ve 20 Temmuz 17.00'a kadar sürecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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MEB AÇIKLADI: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercihleri ne zaman bitiyor?
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