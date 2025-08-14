MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!

Akademik Giriş Sınavı'na (AGS) giren öğretmen adayları için sürecin şimdi tercih dönemiyle devam etmesi bekleniyor. AGS tercih tarihleri ile adayların branş ve kadro dağılımı bazında atama tercihinde bulunması bekleniyor. 10 bin öğretmen atama takvimi ile netleşecek detaylar için gözler bakanlık ve ÖSYM ekranlarına döndü. Peki; 2025 MEB AGS tercihleri ne zaman?