Haberler Yaşam Haberleri MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 16:28

MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarını alan öğretmen adayları, şimdi atama tercihleri için geri sayımda. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM duyurularına dönerken sürecin nasıl işeyeceği merak konusu. Akademiye atanacak 10 bin öğretmen alımında branş ve kadroların nasıl dağılacağı da en çok merak edilenler arasında. Bu yıl ilk kez uygulanan AGS tercih tarihleri ile adaylar öğretmenlik kariyerlerinin ilk adımını atmış olacak. Peki; MEB AGS tercihleri ne zaman, açıklandı mı?

MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!

Akademik Giriş Sınavı'na (AGS) giren öğretmen adayları için sürecin şimdi tercih dönemiyle devam etmesi bekleniyor. AGS tercih tarihleri ile adayların branş ve kadro dağılımı bazında atama tercihinde bulunması bekleniyor. 10 bin öğretmen atama takvimi ile netleşecek detaylar için gözler bakanlık ve ÖSYM ekranlarına döndü. Peki; 2025 MEB AGS tercihleri ne zaman?

MEB-AGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

2025 yılında ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adayları için önemli bir değerlendirme mekanizması olarak hayata geçti. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi.

Sonuçlar da geçtiğimiz gün açıklandı.

AGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 MEB AGS tercih tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM kanallarına dönmüş durumda. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sonuçların ardından kamuoyu ile paylaşılacak 10 bin öğretmen atama takvimi ile detaylar ve süreç açıklık kazanmış olacak.

AGS SINAVI HAKKINDA

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak puan belirleniyor.

Atamalar öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Milli Eğitim Akademisince verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından yapılacak.

İşte, sonuç belgesinde görülen puan türlerinin karşılığı:

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece

MEB-AGS-P3-11 Rusça

ARKADAŞINA GÖNDER
MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz