MEB AGS tercihleri ne zaman, takvim belli oldu mu? 2025 ÖSYM AGS tercih tarihleri ile 10 bin öğretmen ataması bekleniyor!

Akademik Giriş Sınavı'na (AGS) giren öğretmen adayları için sürecin şimdi tercih dönemiyle devam etmesi bekleniyor. AGS tercih tarihleri ile adayların branş ve kadro dağılımı bazında atama tercihinde bulunması bekleniyor. 10 bin öğretmen atama takvimi ile netleşecek detaylar için gözler bakanlık ve ÖSYM ekranlarına döndü. Peki; 2025 MEB AGS tercihleri ne zaman?
2025 yılında ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adayları için önemli bir değerlendirme mekanizması olarak hayata geçti. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi.
Sonuçlar da geçtiğimiz gün açıklandı.
AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak puan belirleniyor.
Atamalar öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Milli Eğitim Akademisince verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından yapılacak.
İşte, sonuç belgesinde görülen puan türlerinin karşılığı:
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça