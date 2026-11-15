Haberler Yaşam Haberleri MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:55

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları öncesinde gözler, e-Sınav randevularının alınacağı MEB öğrenci giriş ekranına çevrildi. Açık lise öğrencileri, randevu işlemlerinin hangi tarihte sona ereceğini, giriş yerlerini nereden seçeceklerini ve sınavların ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

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MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!
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Sınav yerini ve saatini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri için fotoğraflı sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihler belli oldu. MEB, e-Sınav randevusu alanlarla okullarda yazılı sınava katılacak öğrenciler için iki ayrı erişim günü belirledi. AÖL öğrencileri, oturum bilgilerini içeren belgelerini belirtilen tarihlerden itibaren sistem üzerinden alabilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarını iki farklı yöntemle gerçekleştirecek. Basılı evrakla yapılacak yazılı sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda düzenlenecek. Açık lise öğrencileri için yazılı sınavlar iki oturum halinde uygulanacak.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek e-Sınavlar ise 28 Kasım ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL E-SINAV RANDEVULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Açık lise öğrencilerinin e-Sınav randevusu alabilmeleri için tanınan süre dolmak üzere. 2 Kasım'da başlayan randevu işlemleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

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AÖL E-SINAV RANDEVUSU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

E-Sınav randevuları, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden oluşturuluyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.

Sisteme erişen öğrenciler, e-Sınav randevu bölümünden uygun sınav salonunu ve oturumunu seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Öğrenci giriş ekranında e-Devlet ile giriş seçeneği de bulunuyor.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL birinci dönem sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihler de belli oldu. MEB, e-Sınava katılacak öğrenciler ile yazılı sınava girecekler için farklı günler belirledi.

  • e-Sınav giriş belgeleri: 25 Kasım 2026
  • Yazılı sınav giriş belgeleri: 15 Aralık 2026

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem AÖL sınav sonuçları 21 Ocak 2027 Perşembe günü açıklanacak. Yazılı sınavlara ve e-Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!
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