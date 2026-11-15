MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!

Sınav yerini ve saatini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri için fotoğraflı sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihler belli oldu. MEB, e-Sınav randevusu alanlarla okullarda yazılı sınava katılacak öğrenciler için iki ayrı erişim günü belirledi. AÖL öğrencileri, oturum bilgilerini içeren belgelerini belirtilen tarihlerden itibaren sistem üzerinden alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarını iki farklı yöntemle gerçekleştirecek. Basılı evrakla yapılacak yazılı sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda düzenlenecek. Açık lise öğrencileri için yazılı sınavlar iki oturum halinde uygulanacak.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek e-Sınavlar ise 28 Kasım ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak.
E-Sınav randevuları, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden oluşturuluyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.
Sisteme erişen öğrenciler, e-Sınav randevu bölümünden uygun sınav salonunu ve oturumunu seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Öğrenci giriş ekranında e-Devlet ile giriş seçeneği de bulunuyor.
AÖL birinci dönem sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihler de belli oldu. MEB, e-Sınava katılacak öğrenciler ile yazılı sınava girecekler için farklı günler belirledi.
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem AÖL sınav sonuçları 21 Ocak 2027 Perşembe günü açıklanacak. Yazılı sınavlara ve e-Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek.