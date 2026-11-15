MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 1. dönem açık lise sınav takvimi belli oldu!

Sınav yerini ve saatini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri için fotoğraflı sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihler belli oldu. MEB, e-Sınav randevusu alanlarla okullarda yazılı sınava katılacak öğrenciler için iki ayrı erişim günü belirledi. AÖL öğrencileri, oturum bilgilerini içeren belgelerini belirtilen tarihlerden itibaren sistem üzerinden alabilecek.