MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise kayıt süreci resmen başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı lise kayıt takvimi ile birlikte kayıt işlemlerinde izlenecek adımları duyurmaya başladı. Kayıt süreciyle ilgili olarak öğrenciler ve veliler, belgelerden okul onaylarına kadar birçok detayı araştırıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, hangi evraklar gerekiyor?