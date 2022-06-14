MEB Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi ayda?

Öğretmen atamalarına ilişkin binlerce aday gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak." Peki; Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi ayda? İşte MEB Öğretmen atama takvimi 2022.