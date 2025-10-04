Haberler Yaşam Haberleri MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS puanı ile öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 10 binlik ek atama takvimini merak ediyor. MEB, bu yıl toplam 25 bin öğretmen alımı gerçekleştirecek; ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tamamlandı. Kalan 10 bin öğretmen ataması ise başvuru şartları, kılavuz ve tarihler netleştiğinde duyurulacak. Peki, MEB 10 bin öğretmen atamasının detayları ve branş dağılımları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adayları, 10 binlik yeni atama sürecini ve branş dağılımını merakla takip ediyor. Binlerce kişi, Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının ardından atama takviminin açıklanmasını bekliyor. MEB'in resmi duyurusunda, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve taban puanlar hakkında detaylı bilgiler yer alacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin öğretmen atamasını ne zaman gerçekleştirecek ve hangi branşlara kaç kadro ayrıldı?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen alımıyla ilgili süreç, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. AGS sonuçları 13 Ağustos 2025'te duyurulmuştu.

Henüz 10 bin öğretmen ataması için başvuru takvimi ilan edilmedi. Akademiye ilişkin detaylı takvim ve atama süreciyle ilgili bilgiler, önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, atama sürecinin tüm adımlarının yasal çerçevede, şeffaf ve titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

25 bin öğretmen alımı kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin öğretmen atamasının branş ve kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Buna göre en fazla atama yapılacak branşlar ve kontenjanları şu şekilde:

Sınıf öğretmenliği: 4.378 kontenjan

Özel eğitim öğretmenliği: 3.087 kontenjan

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802 kontenjan

Okul öncesi öğretmenliği: 1.321 kontenjan

İngilizce öğretmenliği: 757 kontenjan

