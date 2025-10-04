MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS puanı ile öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Öğretmen adayları, 10 binlik yeni atama sürecini ve branş dağılımını merakla takip ediyor. Binlerce kişi, Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının ardından atama takviminin açıklanmasını bekliyor. MEB'in resmi duyurusunda, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve taban puanlar hakkında detaylı bilgiler yer alacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin öğretmen atamasını ne zaman gerçekleştirecek ve hangi branşlara kaç kadro ayrıldı?
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen alımıyla ilgili süreç, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. AGS sonuçları 13 Ağustos 2025'te duyurulmuştu.
Henüz 10 bin öğretmen ataması için başvuru takvimi ilan edilmedi. Akademiye ilişkin detaylı takvim ve atama süreciyle ilgili bilgiler, önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, atama sürecinin tüm adımlarının yasal çerçevede, şeffaf ve titizlikle yürütüleceğini açıkladı.