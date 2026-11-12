MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav sonuçları, öğretmenlerin cevapları inceleyip puanları sisteme işlemesiyle e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. MEB tarafından sonuçların ilan edileceği tarih veliler tarafından yakından takip ediliyor.
Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların ardından sıra öğrencilerin cevaplarının puanlanmasına geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı açıklanmadı.
Yazılı sınavlarda alınan puanlar, öğretmenler tarafından sisteme kaydedildikten sonra öğrencilerin ve velilerin erişimine sunulacak. Sonuçları incelemek isteyenler, Mill Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak sınav notlarına ulaşabilecek.
E-OKUL BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ortak yazılıların ardından öğrencileri üç ayrı sınav dönemi daha bekliyor. Mill Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağını duyurdu.
1. Dönem 2. Yazılı Sınavları
7.sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı
9.sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları
7.sınıf Matematik: 6 Nisan 2027 Salı
9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 7 Nisan 2027 Çarşamba
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları
7.sınıf Türkçe: 8 Haziran 2027 Salı
9.sınıf Matematik: 9 Haziran 2027 Çarşamba
Okul genelindeki ikinci yazılıların 4-15 Ocak, ikinci dönem birinci yazılıların 29 Mart-9 Nisan, ikinci dönem ikinci yazılıların ise 7-18 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.