MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav sonuçları, öğretmenlerin cevapları inceleyip puanları sisteme işlemesiyle e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. MEB tarafından sonuçların ilan edileceği tarih veliler tarafından yakından takip ediliyor.