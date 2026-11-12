Haberler Yaşam Haberleri MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:59

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavlarında öğrenciler, derslerdeki başarılarını göstermek için ter döktü. 6. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler, notların e-Okul sistemine işleneceği tarihe çevrildi. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!
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2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav sonuçları, öğretmenlerin cevapları inceleyip puanları sisteme işlemesiyle e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. MEB tarafından sonuçların ilan edileceği tarih veliler tarafından yakından takip ediliyor.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların ardından sıra öğrencilerin cevaplarının puanlanmasına geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı açıklanmadı.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI E-OKUL'DAN NASIL ÖĞRENİLİR?

Yazılı sınavlarda alınan puanlar, öğretmenler tarafından sisteme kaydedildikten sonra öğrencilerin ve velilerin erişimine sunulacak. Sonuçları incelemek isteyenler, Mill Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak sınav notlarına ulaşabilecek.

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2026-2027 ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILDI?

1. dönem 1. ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri:

6.sınıf matematik: 11 Kasım 2026 Çarşamba

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı: 12 Kasım 2026 Perşembe

2026-2027 MEB ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ: HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ortak yazılıların ardından öğrencileri üç ayrı sınav dönemi daha bekliyor. Mill Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağını duyurdu.

1. Dönem 2. Yazılı Sınavları

7.sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı

9.sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları

7.sınıf Matematik: 6 Nisan 2027 Salı

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 7 Nisan 2027 Çarşamba

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları

7.sınıf Türkçe: 8 Haziran 2027 Salı

9.sınıf Matematik: 9 Haziran 2027 Çarşamba

Okul genelindeki ikinci yazılıların 4-15 Ocak, ikinci dönem birinci yazılıların 29 Mart-9 Nisan, ikinci dönem ikinci yazılıların ise 7-18 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılı sonuçları bekleniyor!
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