MEB ortak sınav tarihleri açıklandı! 2026-2027 1.dönem 1.yazılıları ne zaman yapılacak?

2026-2027 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için ülke genelinde toplam 8 ortak yazılı sınav düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilerin yanıtlarını kendi ifadeleriyle oluşturacağı açık uçlu soru formatı kullanılacak.

Ülke genelindeki ortak yazılılar kapsamında birinci dönemde 6. sınıf matematik, 7. sınıf Türkçe, 9. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinden sınav yapılacak. İkinci dönemde ise 6. sınıf Türkçe, 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersleri sınav kapsamına alınacak.

Birinci dönem ilk ortak yazılılar 11-12 Kasım 2026, birinci dönem ikinci ortak yazılılar 5-6 Ocak 2027, ikinci dönem ilk ortak yazılılar 6-7 Nisan 2027, ikinci dönem ikinci ortak yazılılar ise 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.