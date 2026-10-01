MEB ortak sınav tarihleri açıklandı! 2026-2027 1.dönem 1.yazılıları ne zaman yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB ortak sınav takvimi yayımlandı. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılacağı 1. dönem 1. ortak yazılı sınavların uygulanacağı günler netleşti. Tarihlerin duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, sınavlara yönelik çalışmalarını açıklanan takvime göre şekillendiriyor.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için ülke genelinde toplam 8 ortak yazılı sınav düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilerin yanıtlarını kendi ifadeleriyle oluşturacağı açık uçlu soru formatı kullanılacak.
Ülke genelindeki ortak yazılılar kapsamında birinci dönemde 6. sınıf matematik, 7. sınıf Türkçe, 9. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinden sınav yapılacak. İkinci dönemde ise 6. sınıf Türkçe, 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersleri sınav kapsamına alınacak.
Birinci dönem ilk ortak yazılılar 11-12 Kasım 2026, birinci dönem ikinci ortak yazılılar 5-6 Ocak 2027, ikinci dönem ilk ortak yazılılar 6-7 Nisan 2027, ikinci dönem ikinci ortak yazılılar ise 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi kapsamında sınavlar şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
1. Dönem 1. Yazılı Sınavları: 6. sınıf Matematik 11 Kasım 2026 Çarşamba, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 12 Kasım 2026 Perşembe.
1. Dönem 2. Yazılı Sınavları: 7. sınıf Türkçe 5 Ocak 2027 Salı, 9. sınıf Matematik 6 Ocak 2027 Çarşamba.
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları: 7. sınıf Matematik 6 Nisan 2027 Salı, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7 Nisan 2027 Çarşamba.
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları: 6. sınıf Türkçe 8 Haziran 2027 Salı, 10. sınıf Matematik 9 Haziran 2027 Çarşamba.
Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.