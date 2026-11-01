MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 2026-2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ve velilerin gündeminde ortak sınav takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi doğrultusunda 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak birinci dönem ortak yazılı sınavlarının tarihleri belli oldu.

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul genelinde uygulanacak birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflarda derslere göre belirlenen sınav günleri bulunuyor.