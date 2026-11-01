MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 2026-2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ve velilerin gündeminde ortak sınav takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi doğrultusunda 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak birinci dönem ortak yazılı sınavlarının tarihleri belli oldu.
MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul genelinde uygulanacak birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflarda derslere göre belirlenen sınav günleri bulunuyor.
Ortaokul öğrencilerinin birinci dönem birinci yazılı sınavları için açıklanan tarihler şöyle:
|
Ders
|
Sınav tarihi
|
Fen Bilimleri
|
3 Kasım 2026 Salı
|
Matematik
|
5 Kasım 2026 Perşembe
|
Sosyal Bilgiler
|
6 Kasım 2026 Cuma
|
Türkçe
|
10 Kasım 2026 Salı
|
İngilizce (5 ve 6. sınıflar)
|
12 Kasım 2026 Perşembe
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
13 Kasım 2026 Cuma
Önemli: 6. sınıf matematik sınavı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle 6. sınıf öğrencilerinin matematik sınavı için açıklanan özel tarihi dikkate alması gerekiyor.
Lise öğrencileri için birinci dönem birinci yazılı sınavlarının ders bazlı takvimi de açıklandı.
|
Ders
|
Sınav tarihi
|
Biyoloji
|
3 Kasım 2026 Salı
|
Kimya / Tarih
|
4 Kasım 2026 Çarşamba
|
Matematik
|
5 Kasım 2026 Perşembe
|
Fizik / Felsefe
|
6 Kasım 2026 Cuma
|
Coğrafya
|
10 Kasım 2026 Salı
|
Türk Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
11 Kasım 2026 Çarşamba
|
İngilizce (9 ve 10. sınıflar)
|
13 Kasım 2026 Cuma
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için ülke geneli ortak yazılı sınav 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.
7 ve 11. sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulaması yapılmayacaktır.