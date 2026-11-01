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Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:11

MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 2026-2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılında ortak sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği belli olurken gözler MEB'in belirlediği takvime çevrildi. Türkçe, matematik ve diğer derslerde yapılacak yazılı sınavların tarihleri, öğrencilerin çalışma programlarını şekillendirecek. Peki, 2026-2027 birinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan sınav takvimi...

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MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 2026-2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
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2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ve velilerin gündeminde ortak sınav takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi doğrultusunda 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak birinci dönem ortak yazılı sınavlarının tarihleri belli oldu.

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul genelinde uygulanacak birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflarda derslere göre belirlenen sınav günleri bulunuyor.

5, 6 VE 7. SINIF SINAV TAKVİMİ

Ortaokul öğrencilerinin birinci dönem birinci yazılı sınavları için açıklanan tarihler şöyle:

Ders

Sınav tarihi

Fen Bilimleri

3 Kasım 2026 Salı

Matematik

5 Kasım 2026 Perşembe

Sosyal Bilgiler

6 Kasım 2026 Cuma

Türkçe

10 Kasım 2026 Salı

İngilizce (5 ve 6. sınıflar)

12 Kasım 2026 Perşembe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13 Kasım 2026 Cuma

Önemli: 6. sınıf matematik sınavı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle 6. sınıf öğrencilerinin matematik sınavı için açıklanan özel tarihi dikkate alması gerekiyor.

9, 10 VE 11. SINIF SINAV TAKVİMİ

Lise öğrencileri için birinci dönem birinci yazılı sınavlarının ders bazlı takvimi de açıklandı.

Ders

Sınav tarihi

Biyoloji

3 Kasım 2026 Salı

Kimya / Tarih

4 Kasım 2026 Çarşamba

Matematik

5 Kasım 2026 Perşembe

Fizik / Felsefe

6 Kasım 2026 Cuma

Coğrafya

10 Kasım 2026 Salı

Türk Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11 Kasım 2026 Çarşamba

İngilizce (9 ve 10. sınıflar)

13 Kasım 2026 Cuma

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için ülke geneli ortak yazılı sınav 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

7 ve 11. sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulaması yapılmayacaktır.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 2026-2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
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