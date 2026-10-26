MEB, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından OYSS ile ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Rehberde OYSS'nin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ve nasıl uygulanacağıyla ilgili detaylara yer verildi.

OYSS'nin okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen bir sistem olduğu vurgulanan rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanması ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sistemle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılacağı kaydedilen rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir yapıya kavuşturulması açısından sistemin öneminin altı çizildi.

Rehberde OYSS ile sınavlarda farklı güçlük düzeylerinde soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim'de tamamlandığı belirtilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri bildirildi.

Rehberde OYSS'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, lise 9, 10. ve 11. sınıflar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacağı bilgisi verildi.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Sıkça Sorulan Sorular" rehberine Bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.