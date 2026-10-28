Meclis üyesinin katili benzin istasyonu tuvaletinde yakalandı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre MHP'li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Ali İhsan Uzuner arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tabancasını çeken Uzuner, Saral'a ateş açtı. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak meclis üyesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kayıplara karışan katilin ise yürütülen titiz çalışma sonucunda Bursa'nın İznik ilçesinde olduğu tespit edildi. İznik jandarma ve emniyet ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Uzuner, bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanırken gözaltına alındı. Uzuner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.