Meclis’in en sevimli gündemi

TBMM Kampüsü, on binlerce ziyaretçinin yanı sıra sevimli dostları da barındırıyor. Sayıları 60'ı geçen kedileri, kulislerde, oturma gruplarındaki koltuklarda görmek mümkün. Zaman zaman bahçede, Meclis koridorlarında dolaşan kediler, milletvekillerinin odalarında da görülüyor.

Sahipsiz kedilerin bir yerde toplanması için özel bir alan oluşturuldu. Kapalı ve açık iki bölümden oluşan bu alan, sevimli dostların doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

İTİRAZ GELDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki TBMM 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, Meclis'in kedileri gündem konusu oldu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Hepimiz hayvanları seviyoruz ve kulislerde de kediler var; ama alerji, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar açısından bu durum, bazı milletvekilleri ve gelen misafirler için tabii ki bir tehdit oluşturabilir. Eğer burada hayvan beslemek normalse isteyen herkes istediği hayvanı buraya getirip besleyebilir mi?" dedi. Milletvekilleri "Hayvanları seviyoruz" diyerek kedilere sahip çıkarken Güneş pek destek görmedi.