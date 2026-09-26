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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Medeniyetimizin bayrağı Türkçe

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Medeniyetimizin bayrağı Türkçe
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94. Dil Bayramı'nda Türk Diline Hizmet Ödülleri töreni Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün, milletimizin ruhunu, hafızasını ve istiklalini taşıyan Türkçemizin bayramı olan 26 Eylül Dil Bayramı'nın 94. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Türkçe bizim için yalnızca bir lisan değil; binlerce yıllık tarihimizin, medeniyetimizin ve ortak değerlerimizin taşıyıcısıdır. Bu kıymetli buluşmada aynı zamanda; dilimize ömrünü adamış bilim insanlarımıza 'Türk Diline Hizmet Ödülleri' sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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