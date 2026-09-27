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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Medeniyetimizin imzası Berlin'de

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Medeniyetimizin imzası Berlin’de
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Berlin'de "Gelenekten Geleceğe Türk Hat Sanatı Yolculuğu" projesinin ikincisi, Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. İrfan Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen etkinlik; Hayrat Berlin ve Berlin Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirildi. Programda, hüsn-i hat sanatının tarihsel gelişimi ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması ele alındı. Açılışta konuşan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Tuyça Obruk Canpolat, hat sanatının medeniyetimizin estetik anlayışını ve zarafetini yansıttığını belirtti. Hayrat Vakfı Berlin Temsilcisi Burak Arslan ise yaşayan bir miras için kültürle yeniden bağ kurulması gerektiğini vurguladı. Program kapsamında hattat Prof. Dr. Yusuf Bilgin, "kitabeler" konulu bir sunum yaptı. Bilgin, Kur'an-ı Kerim'in yazılmasıyla gelişen yazının zamanla mimari yapılara ve mezar taşlarına taşındığını söyledi. Etkinlikte sülüs, celî sülüs, icaze ve nesih türlerinde yazılmış eserlerden oluşan bir sergi de açıldı. Programa Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Samet Kapısız da katıldı.

#YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ #BERLİN

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Medeniyetimizin imzası Berlin'de
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