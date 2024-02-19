Medyada şiddete karşı eğitimle mücadele

Şiddetle mücadeleye üniversiteler de katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizi, sabah programları ve filmlerdeki şiddet dili ve cinsiyetçi söylemlerin kökten çözülmesi için üniversite öğrencileriyle ortak çalışacak. Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik "Dijital Oyunlarda Kadına Yönelik Şiddet" projesi başlatılarak farkındalık oluşturulacak. İletişim fakültesi öğrencileri de medyada şiddet diline karşı eğitilecek.