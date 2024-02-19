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Giriş Tarihi: 20.2.2024

Medyada şiddete karşı eğitimle mücadele

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Medyada şiddete karşı eğitimle mücadele
Şiddetle mücadeleye üniversiteler de katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizi, sabah programları ve filmlerdeki şiddet dili ve cinsiyetçi söylemlerin kökten çözülmesi için üniversite öğrencileriyle ortak çalışacak. Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik "Dijital Oyunlarda Kadına Yönelik Şiddet" projesi başlatılarak farkındalık oluşturulacak. İletişim fakültesi öğrencileri de medyada şiddet diline karşı eğitilecek.
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Medyada şiddete karşı eğitimle mücadele
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