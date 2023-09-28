Megakent sele teslim oldu

İstanbul'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ani yağış nedeniyle çok sayıda bodrum katını su basarken, yollar adeta göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de trafik durma noktasına geldi.Arnavutköy'deki Domuz Deresi taştı ve Hacımaşlı Mahallesi'ndeki mobilya ve mermer imalatı yapılan bir atölyeyi su bastı. İş yerinin suyla dolmaya başlaması üzerine içeride çalışan işçiler çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat çatıda mahsur kalan 7 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Arnavutköy Haraççı Mahallesi'ndeki Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nun bahçesini de su bastı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kucaklarında taşıyarak kurtardı.Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mevkii'nde de sele kapılan bir işçi ağaca tutunarak hayatta kalmayı başardı. Kepçe ile kurtarılan işçi alkışlarla güvenli alana götürüldü.Kağıthane Gürsel Mahallesi Güfte Sokak'taki3 katlı binanın bodrum katında yaşayan bir anne ve 2 yaşındaki çocuğu su baskını sonucu mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu ve annesini kurtardı.Bayrampaşa Orta Mahalle'de sağanakla birlikte yolda sel oluştu. Kaldırımdaki bir kadın sele kapıldı. Sürüklenen kadın çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.İBB yönetimi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın tüm uyarılarına rağmen yağan yağmura hazırlıksız yakalandı. Eminönü- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı. Yağış sonrası su baskınlarının oluştuğu bölgelerde özellikle yağmur tahliye mazgallarının temizlenmediği ve çöplerle doldu olduğu dikkat çekti. Sağanak nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar oldu.