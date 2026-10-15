Megakenti sağanak değil ihmal vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, gece boyunca sürdü. Birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle hayat durdu. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanlarındaki ana arterlerdeki bakımsızlık ve mazgalların temizlenmemesi sağanağı felakete dönüştürdü. Fatih'te su birikintisine basan M.I. (14) elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.

Valilik soruşturma başlattı. Başakşehir, Beykoz, Esenyurt başta olmak üzere pek çok ilçede yollar göle döndü. Su dolu caddelerde vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar ve motosikletliler güçlükle ilerledi. Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan altgeçit su baskını nedeniyle kapandı. Mahmutbey-Habipler yolunda bazı bölümlerinde su baskını oluştu, trafik birçok noktada durdu. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.

ŞEHRE KAOS HÂKİM OLDU

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kadın suya kapıldı. Suda sürüklenen kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı, suların adeta şelale gibi duvarların üze rinden aktığı görüldü.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde İETT otobüsü ve araçlar selde mahsur kaldı, sürüklenen otobüsteki vatandaşlar otobüsün ve araçların üstüne çıkarak kurtulmayı bekledi. Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı. Metroyu kullanmak isteyenler zor anlar yaşadı. İstanbul'a gelen 46 uçak, alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

BEŞ İLDE OKULLAR TATİL

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndaki rögar, yağış nedeniyle taştı. Caddeden geçen kamyonet rögara düştü. Kamyonet şoförü güçlükle kurtarıldı. Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkını su bastı, yürüyen merdivenlerden sel suları aktı.

Cadde ve sokaklarda biriken sular park halindeki araçları sürükledi. İstanbul Valiliği, sağanak yağış nedeniyle 2 bin 518 ihbar yapıldığını olumsuzluklarla mücadele için 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi. Sağanak yağış nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Yalova'da eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da birçok üniversite de eğitime bugün ara verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör