Megakentin kanayan yarası ‘taksi sorunu’

İstanbul'da taksiler en önemli ulaşım sorunu haline gelmeye başladı. En büyük sorun ise ihtiyacı olanların boş olsa dahi taksilere binememesi. Kısa mesafelere gitmek istemeyen ve turist taşımak uğruna müşteri seçen taksiciler vatandaşları canından bezdirdi. Taksiciler, müşteriyi seçerek alıyor, uzun mesafe gidilecek ise aracın boş olduğunu söylüyor ancak mesafe kısa ise aracın değişim saati olduğunu söylüyorlar ya da hiç durmadan geçiyorlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri hemen her gün taksilere yönelik denetimler yapsa da bu durum yaşanmaya devam ediyor. 19 bin taksinin hizmet verdiği nüfusu ile dünyanın birçok ülkesinden kalabalık olan megakentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris'te 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi. Son 7 ayda taksilerle ilgili İBB'ye yapılan 44 bin şikâyetin yüzde 59,53'ü yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor. SABAH gazetesi taksi sorununu taksicilerden ve uzmanlardan dinleyip masaya yatırdı.Yolcu seçtikleri ya da kısa mesafeye yolcu almadıkları öne sürülen taksiciler indi bindi ücretinin maliyeti kurtarmadığını öne sürerek; "Kısa mesafe trafik saatinde bizim için tamamen zarar" diyorlar. Taksilerin saat 14.00 ile 15.00 arası değişim saatleri olduğunu söyleyen bir taksici "Bu saatlerde ben aracı bırakacağım sırada yolcu aldığımda o yolcunun ücreti bana değil bir sonraki şoföre yazılıyor. Gerçekten değişim yerine giderken o yönde bir yolcu olsa alacağız ama adam tam tersi bir istikamet söylediğinde en az 2 saat aracı geç teslim etmiş oluyorsun. Bu iki saati diğer şoföre çalışmış oluyorsun. Kim bu durum ile karşılaşmak ister" diyor. Taksici Umut Yıldırım ise 'Taksicilerin üzerine çok oynuyorlar hayat şartlarından dolayı kurta rmıyor, 1 litre mazot fiyatına yolcu taşıyoruz bu hırsız ve tacizci taksiciler yüzünden bizim adımız kötüye çıkıyor" diye konuştu.Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, taksi sorununun çözümünde en etkili yöntemin dijital sistemlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu ise "Özellikle turizm bölgelerinde sayıları 300'ü 500'ü geçmeyecek şekilde mesleği art niyetli yapıp da mesleğimize zarar verenler var. Bunlara ilişkin sıkı denetim yapılarak meslekten ihraç edilmeleri gerekir" dedi.