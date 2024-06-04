Megakentte 300 bin yorgun bina var

Deprem olmadan da binaların yıkılacağınaşahit olduk. Özellikle İstanbul'da1 milyon 500 bin konutun 700 binininacilen yenilenmesi gerekiyor. Can güvenliğininöneminin bilincine vararak binalarımızıbir an önce dönüştürmekten başkaçaremiz yok.Riskli yapılarınboşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerekir.Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı.İstanbul'da bir seferberlik ilan edilmesigerekiyor. Yaklaşık 300 bin yorgunbina var. 60 bine yakını ise çökmeküzere. Yoldan geçenlerin üzerinede düşebilir. Bunu insanların rızasınabırakmak yanlış.Bugün binalar kendiliğindençökerse yarın depremde ne oluronu düşünemiyorum bile.Hızlı tarama testlerindeçökme riski taşıyan 1556 bina tespitettik./ SABAH