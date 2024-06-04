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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Megakentte 300 bin yorgun bina var

Megakentte 300 bin yorgun bina var
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen: Deprem olmadan da binaların yıkılacağına şahit olduk. Özellikle İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun 700 bininin acilen yenilenmesi gerekiyor. Can güvenliğinin öneminin bilincine vararak binalarımızı bir an önce dönüştürmekten başka çaremiz yok.
İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli: Riskli yapıların boşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerekir. Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı. İstanbul'da bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Yaklaşık 300 bin yorgun bina var. 60 bine yakını ise çökmek üzere. Yoldan geçenlerin üzerine de düşebilir. Bunu insanların rızasına bırakmak yanlış.
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.
İBB: Hızlı tarama testlerinde çökme riski taşıyan 1556 bina tespit ettik.

Oğuzhan UYSAL/ SABAH
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Megakentte 300 bin yorgun bina var
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