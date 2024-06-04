Megakentte 300 bin yorgun bina var

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen:
Deprem olmadan da binaların yıkılacağına
şahit olduk. Özellikle İstanbul'da
1 milyon 500 bin konutun 700 bininin
acilen yenilenmesi gerekiyor. Can güvenliğinin
öneminin bilincine vararak binalarımızı
bir an önce dönüştürmekten başka
çaremiz yok.
İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli:
Riskli yapıların
boşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerekir.
Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı.
İstanbul'da bir seferberlik ilan edilmesi
gerekiyor. Yaklaşık 300 bin yorgun
bina var. 60 bine yakını ise çökmek
üzere. Yoldan geçenlerin üzerine
de düşebilir. Bunu insanların rızasına
bırakmak yanlış.
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür:
Bugün binalar kendiliğinden
çökerse yarın depremde ne olur
onu düşünemiyorum bile.
İBB:
Hızlı tarama testlerinde
çökme riski taşıyan 1556 bina tespit
ettik.
Oğuzhan UYSAL
/ SABAH