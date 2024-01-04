Meğer yanlış demliyormuşuz! Ihlamurun asıl faydası bu şekilde demlendiğinde ortaya çıkıyor

Ihlamurun mucizevi etkilerinden faydalanmak için, doğru teknikle demlemek gerekiyor. Bilinenin aksine, ıhlamuru uzun uzun kaynatmak içerisindeki tüm besin değerlerinin buharla uçmasına neden oluyor. Kaynadıkça acılaşan ıhlamur yaprakları aynı zamanda tat olarak da lezzetini kaybediyor. Uzmanlar, ıhlamurun doğru şekilde demlendiğinde faydasının 15 kat arttığını belirtiyor. peki, ıhlamuru nasıl demlemek gerekiyor? İşte ıhlamurun besin değerlerinin kaybolmadığı demleme şekli;

Eğer ıhlamur çayınız, kırmızıya döndüyse neredeyse tüm besin değerlerini kaybetmiş demektir.

IHLAMUR NASIL KAYNATILIMALI?

500 ml su

Bir tutam ıhlamur (Çiçek kısmını kullanmaya özen gösterin)

1 çay kaşığı bal (Dikkat etmeniz gereken; ıhlamur ılıdıktan sonra balı eklemeniz çünkü sıcakla temas eden bal besin değerlerini kaybedebilir)

Suyu kaynatın, biraz ılıdıktan sonra ıhlamur çiçeklerini üzerine ekleyin. 8 dakika beklettikten sonra süzün ve balla tatlandırın.

Ihlamuru doğru şekilde demledikten sonra, vücuda faydaları şu şekilde;

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Sakinleştirici etkisiyle bilinen ve içerisindeki doğal bileşenler sayesinde stresi azaltan ıhlamur, uykusuzluğa da birebir fayda sağlıyor. Uyumadan önce içilen bir fincan ıhlamur, uyku kalitesini artırıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ihlamur, vücudu serbest radikallerden koruyabilen antioksidanlar içerir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI DOĞAL İLAÇ

Ihlamur, doğru teknikle demlendiğinde ve doğru miktarda tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı adeta ilaç görevi görüyor. Grip belirtilerini hafifleten ıhlamur, boğaz enfeksiyonlarını gideriyor aynı zamanda öksürüğü azaltıyor.

SİNDİRİM SORUNLARINI GİDERİYOR

Ihlamur, sindirim sorunlarını gideriyor ve özellikle karın ağrısına karşı şifa oluyor. Mide rahatsızlıklarını hafifleten ıhlamur, midedeki bakterilerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI BİTİRİYOR

Anti-inflamatuar özellikleri olan ıhlamur, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

AKNE SORUNUNU BİTİRİYOR

Ihlamur, cilt için oldukça faydalı bir besin. Akne sorununu bitiriyor ve aynı zamanda cildin daha temiz ve canlı görünmesini sağlıyor. Ihlamurun cilt üzerindeki etkilerinden faydalanmak için çay olarak tüketmenin dışında, soğuyan ıhlamur çayını pamuğa damlatarak cildi temizlemek gerekiyor. Cildinde herhangi bir sorun olanların denemeden önce uzmana danışması gerekiyor.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Bazı araştırmalar, ıhlamurun LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Yağ yakımını hızlandıran ıhlamur aynı zamanda kilo kontrolü yapan kişilerde de zayıflatıcı etki gösteriyor.

ASTIM BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİYOR

Ihlamurun anti-inflamatuar özellikleri, alerji ve astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Ihlamur, vücuda antioksidanlar sağlar, bu da hücresel hasarı azaltır ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

EKLEM AĞRISINI BİTİRİYOR

Ihlamurun anti-inflamatuar özellikleri, romatoid artrit gibi iltihaplı eklem hastalıklarının semptomlarını hafifletebilir.