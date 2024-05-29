Mehmed Fetihler Sultanı 14. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı! ’’Ya devlet başa ya kuzgun leşe’’

Mehmed Fetihler Sultanı 14. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde siyasî hesaplaşmalar sıkılan ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar veren Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi'dir. Tarihi dizinin son sahnelerinde yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MEHMED FETİHLER SULTANI 13. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 13. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
28 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani
MEHMED: FETIHLER SULTANI 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani
https://www.youtube.com/watch?v=H-iFMre1TFQ
MEHMED: FETIHLER SULTANI 13. BÖLÜM ÖZETİ
Konstantinos, Mara'yı Mehmed'e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil'in işbirliğini açığa çıkartmıştı.
Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek?
Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!
Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır.
Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır.
Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?
Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır.
Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir. ,Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar.