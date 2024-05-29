Mehmed Fetihler Sultanı 14. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı! ’’Ya devlet başa ya kuzgun leşe’’

Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek?

Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!