Haberler Yaşam Haberleri Mehmed Fetihler Sultanı 40.bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 19.3.2025 00:35

Mehmed Fetihler Sultanı 40.bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 40. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Tarihin önemli anlarını ekrana taşıyan yapım, son bölümüyle dikkat çekerken, yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılıyor. İzleyiciler, dizinin yeni fragmanını beklerken gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı,haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 40.bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 40. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm öncesinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyenler, fragmanı takip etmek için araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tanıtımlar izleyiciler tarafından dikkatle incelenirken, dizinin yeni bölümüne dair ipuçları büyük ilgi görüyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 40. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir. Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.

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Mehmed Fetihler Sultanı 40.bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?
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