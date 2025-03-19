Mehmed Fetihler Sultanı 40.bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 40. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm öncesinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyenler, fragmanı takip etmek için araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tanıtımlar izleyiciler tarafından dikkatle incelenirken, dizinin yeni bölümüne dair ipuçları büyük ilgi görüyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 40. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
MEHMED FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani
SON BÖLÜM ÖZETİ
Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir. Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.