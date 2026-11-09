Mehmet Kılışcı arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Tornavidalı katilin cezası belli oldu

ÖNCE VURDU SONRA TORNAVİDAYLA SALDIRDI

Bu esnada aniden olay yerine gelen Muhammed Berkay Kum, kamyonetin altında bulunan silahı alıp, bölgeden uzaklaşan Mehmet Kılışcı'nın önce ayağına ardından da vücuduna doğru peş peşe ateş etti. Ardından da aracının bagajından tornavida alıp Kılışcı'ya saldırmaya devam etti. Kum, daha sonra tornavidayla Özdemir'i kovalamaya başladı. Özdemir kaçıp, bir eğlence merkezine girdi. Bu durumu gören Recep Gümüşyay, Özdemir'i korumak için silahını çıkarttı. Muhammed Berkay Kum bu kez de tornavidayla Gümüşyay'ın üzerine yürüdü. Gümüşyay'da kendini korumak için Kum'u bacaklarına ve koluna ateş etti. Vücudunda 7 mermi yarası bulunan Mehmet Kılışcı hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Muhammed Berkay Kum ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.