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Giriş Tarihi: 09.11.2026 08:49 Son Güncelleme: 09.11.2026 09:04

Mehmet Kılışcı arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Tornavidalı katilin cezası belli oldu

Konya’da çıkan kavgada arkadaşı Osman Özdemir’in (35) başı belayı girmesin diye ona ait olan tabancayı kamyonetin altına atan Mehmet Kılışcı (46), Özdemir’in darp ettiği Muhammed Berkay Kum (30) tarafından attığı silahla vuruldu. Daha sonra aracına giderek tornavida alan katil, 7 yerinden vurulan ve kanlar içerisinde yerde yatan Kılışcı’ya saldırmaya devam etti. Tutuklu yargılanan katilin cezası belli oldu. İşte detaylar…

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Mehmet Kılışcı arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Tornavidalı katilin cezası belli oldu
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Olay, 4 Temmuz 2022'de merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Kılışcı ve arkadaşı Osman Özdemir (35) çalıştıkları eğlence merkezi sahibinin yeğeniyle tartıştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldılar. Osman Özdemir bu duruma sinirlenerek Mehmet Kılışcı ve arkadaşları ile birlikte eğlenmek üzere başka bir mekana gitti. Özdemir gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle burada taşkınlık yapınca işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

İYİ NİYETİ SONU OLDU

Osman Özdemir, mekan çıkışında Mehmet Kılışcı'ya verdiği ruhsatsız tabancasını istedi. Ancak Kılışcı, arkadaşının yanlış bir şey yapacağını düşünüp silahı vermek istememesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine aynı mekana eğlenmek için gelen Muhammed Berkay Kum, ikiliyi uyardı. Özdemir, Kum'un omzuna yumruk atıp onu yere düşürdü. Özdemir araya girmeye çalışan Kum'un eniştesi Cihan Küçükkerniç'i de tekme ve yumruk atarak yere düşürdü. Özdemir ve Kılışçı olay yerinden ayrılırken yolda kovuldukları işyeri sahibinin aracını gördüler. Yine rahat durmayan Osman Özdemir bu kez patronunun aracına saldırıp aynasını kırdı. Aracının camı kırılan Tefik G. silahını çekip Özdemir'in üzerine yürüdü. Özdemir, arkadaşı Mehmet Kılışcı'da bulunan tabancayı tekrar almak istedi. Ancak Kılışcı, tabancayı Özdemir'e vermedi ve bir kamyonetin kasasının altına attı. Tevik G'de polis sirenlerini duyunca olay yerinden uzaklaştı.

ÖNCE VURDU SONRA TORNAVİDAYLA SALDIRDI

Bu esnada aniden olay yerine gelen Muhammed Berkay Kum, kamyonetin altında bulunan silahı alıp, bölgeden uzaklaşan Mehmet Kılışcı'nın önce ayağına ardından da vücuduna doğru peş peşe ateş etti. Ardından da aracının bagajından tornavida alıp Kılışcı'ya saldırmaya devam etti. Kum, daha sonra tornavidayla Özdemir'i kovalamaya başladı. Özdemir kaçıp, bir eğlence merkezine girdi. Bu durumu gören Recep Gümüşyay, Özdemir'i korumak için silahını çıkarttı. Muhammed Berkay Kum bu kez de tornavidayla Gümüşyay'ın üzerine yürüdü. Gümüşyay'da kendini korumak için Kum'u bacaklarına ve koluna ateş etti. Vücudunda 7 mermi yarası bulunan Mehmet Kılışcı hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Muhammed Berkay Kum ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

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'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE 15 YIL HAPİS CEZASI

Muhammed Berkay Kum hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan tutuklu sanık Muhammed Berkay Kum'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Olayın 'haksız tahrik' altında gerçekleştiği belirtilerek cezası önce 18 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 15 yıla düşürüldü. Kum'un Recep Gümüşyay'a yönelik 'yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Osman Özdemir'e ise Cihan Küçükkerniç'e yönelik 'yaralama' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #SELÇUKLU

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Mehmet Kılışcı arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Tornavidalı katilin cezası belli oldu
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