Mehmet Nezir İşlek cinayeti: 250 bin dolar karşılığı infaz edilmiş! ’Yakın koruma’ detayı...

Korkunç cinayet; başkent Atina'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kypseli'deki Lesvous Sokak'ta 5 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Uyuşturucu bulundurma ve tedarik davalarıyla dolu ağır bir geçmişi olan Mehmet Nezir İşlek, 2022 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Yunan makamları tarafından tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Yine aynı suçlardan Türkiye'de aranan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan İşlek, bir türlü yakalanamıyordu.