Mehmetçik deprem bölgesinde nöbette

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 il arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılırken, onlarca yapıda hasar oluştu. Kentte yaşayan vatandaşların bir kısmı çadır kentlerde, bir kısmı da şehir dışına çıkarak evlerini terk etti. Deprem bölgesinde polis ve jandarmanın yanı sıra TSK'da görev aldı.