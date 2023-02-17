Mehmetçik, depremzede Fatma Ela’ya moral verdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sağ kurtarılan vatandaşlara moral desteği veriliyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, hastanede tedavi gören Fatma Ela Aşıcı'yı ziyaret edip, onunla oyunlar oynadı.
'SENİ ÇOK SEVİYORUZ FATMA ELA'
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün" denildi.