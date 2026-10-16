Mekiye Akyel davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında: Kıyafetlerinin bulunduğu fıstık bahçesinde keşif yapılacak

Siir'te yaşayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (30), boşandıktan yalnızca bir gün sonra 17 Ekim 2024'te ortadan kayboldu. Telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den bir daha haber alınamadı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında, "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın ilk celsesinde , olaydan yaklaşık 2 yıl sonra şüphelilere ait bir fıstık bahçesinin yakınında bulunan ve Mekiye'ye ait olduğu belirlenen kıyafetler, telefon sinyalleri ve tanık ifadeleri gündeme geldi.

"GECE YARISI FISTIK BAHÇESİNDE NE İŞİNİZ VARDI?"

Duruşma sonrası SABAH'a konuşan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir'in aktardığına göre, mahkeme başkanı İsa Güç ile ağabeyi Hasan Güç'e, "Gece saat 00.20 ile 01.00 arasında fıstık bahçesinde ne işiniz vardı?" diye sordu. Mahkeme başkanı ayrıca sanıklara, "Neden hepiniz aynı baz istasyonundan sinyal verdiniz?" sorusunu yöneltti. Sanıkların ise olay günü Mekiye'yi görmediklerini, yol ağzında bıraktıklarını ve Fatih isimli kişinin beyaz bir araçla aldığını söyledikleri belirtildi. Ancak Pilgir, söz konusu araca ilişkin kayıtlarda herhangi bir araç bulunmadığını ifade etti.

"ARABALARIMIZIN TEKERLERİNİ BIÇAKLAMIŞLAR"

Acılı abla Pilgir, karşı taraftan bazı kişilerin kendisine hakaret ettiğini belirterek, duruşmadan sonra arabalarının tekerleklerinin de bıçaklandığını söyledi.

SIĞINMA EVİNDEKİ ARKADAŞI KONUŞTU: "MEKİYE GÖZETLENİYORDU"

Mekiye Akyel ile aynı kadın sığınma evinde kalan ve duruşmada tanıklık yapan S.B. ise, Mekiye'nin, İsa Güç ve Hüseyin Güç tarafından farklı zamanlarda gözetlendiğini, bu durumu kadın sığınma evindeki görevlilere de bildirdiklerini anlattı. Ayrıca S.B., fıstık bahçesinde bulunan kıyafetlerin Mekiye Akyel'e ait olduğunu ifade etti.

FISTIK BAHÇESİNDE KEŞİF YAPILACAK

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise Hasan Güç'ün telefonunun fıstık bahçesinde bulunduğu sırada yaklaşık 4 buçuk saat boyunca kapalı olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin 2 Kasım'da fıstık bahçesinde keşif yapılmasına karar verdiğini belirten Bilbay, duruşmanın 13 Kasım'a ertelendiğini aktardı.