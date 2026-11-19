Siirt'te yaşayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (30) 17 Ekim 2024'te ortadan kayboldu. Telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den bir daha haber alınamadı. Cinayet şüphesiyle eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında, "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Yargılama devam ederken abla Halime Pilgir'in akrabasına bir mektup geldi. Mektupta, Mekiye'nin görümcesinin köyünde tarlaların arasındaki kuyunun içerisinde 20 gün boyunca aç, susuz bırakıldığı ve ölüme terk edildiği öne sürüldü. Kuyudan çıkarıldıktan sonra darp edilip silahla öldürüldüğü iddia edildi. Mektupta "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler" ifadeleri yer aldı. Aile mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.