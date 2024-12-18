Melahat öğretmen ve öğrencileri bravo size

Asrın felaketi depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesi İncirli Köyü'nde görev yapan 25 yaşındaki Melahat Ayaz, kendisi de aynı köyde doğup aynı okulda eğitim gördü. Depremden sonra evlerinin yıkıldığını ve konteynerde yaşadıklarını anlatan Melahat öğretmen, öğrencilerine geri dönüşümün önemini ve sorumluluk bilincini aşılıyor. Melahat öğretmen, "Bir gün öğrencilerimle beraber otururken voleybol fikri aklımıza geldi. İki direğin arasına bir file koymayı düşündük. Hepsinin gözü parladı ve çok mutlu oldular.Voleybol filesini de kendimiz yapmak istedik. Soğan filesi ile voleybol filesi yaptık. O fileyi iki direğin arasına bağladık" dedi. Ayaz, öğrencilerine verdiği ödevlerle dikkat çekiyor. Melahat öğretmen, "Ailelerine ev işlerinde yardım etme ödevleri veriyorum. Öğrencilerime yumurta toplama, inek sağma, hamur yoğurma ödevleri veriyorum. Beden derslerimizde de eğitici ve öğretici oyunlar oynatıyorum" diye konuştu.