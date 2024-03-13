Melek 21 yıl sonra yürüdü

Melek Şimşek, 4 yaşında 10 bin kişide bir görülen ve çocuk romatizması olarak da bilinen 'Juvenil Romatoid Artrit' rahatsızlığına yakalandı. Ayakları üzerine tam basamayan ve yıllarca dayanılmaz ağrılar çeken Melek, Konya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. ÖZGÜVENIM YERINE GELDIOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sinan Sarı ve ekibi yapılan tetkikler sonucunda Melek için ameliyat kararı aldı. Sarı ve ekibi tarafından 'Supramalleoler Osteotomi ile Deformite Düzeltme' ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Bu ameliyat sayesinde Melek 21 yıl sonra ayakları üzerine tam basmayı başardı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Melek Şimşek, "Yıllardır parmak uçlarıma basarak yürüyebiliyordum. Bu nedenle özellikle ayağımda ve belimde ağrılar yaşıyordum. Ama artık ayağımın üzerine basabiliyorum. Özgüvenim yerine geldi, mutluyum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Sinan Sarı da "Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Tedavi süreci sonunda, hasta ayağını düz basabilir hale geldi. Bu durum diğer hastalarımıza da umut oldu" dedi.