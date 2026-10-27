Melek, 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katledildi: ‘Sen dünyamı güzelleştiren en güzel detaysın’ dediği eşi canını aldı

Olay, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 1 çocuk annesi 23 yaşındaki Melek Altunboğa ile 3 ay önce evlendiği eşi Murat Altunboğa (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma cinayetle bitmişti. Çiftçilik yapan Murat Altunboğa ile eşi Melek Atunboğa arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle, cani koca eşini silahla başından vurdu. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Murat Altunboğa'da aynı silahla yaşamına son vermek istedi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde talihsiz Melek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Murat Altunboğa ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Katil kocanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olaya ilişkin yeni detaylara SABAH ulaştı.

OĞLUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

3 aylık eşinin kurbanı olan Melek'in, ilk evliliğinden dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay sonrası silah seslerini duyan komşuların, küçük çocuğu daire kapısını önünde ağlarken buldukları öğrenildi. Öte yandan Melek Altunbağa'nın sosyal medya hesabında katili için 'Sen dünyamı güzelleştiren en güzel detaysın' yazdığı görüldü.