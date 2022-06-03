Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı sosyetik güzel Melis Sütşurup'ta bulmuştu. 3 yıllık ilişkilerinin ardından çift bugün İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Roma'daki nikah görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken vatandaşlar "Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile evlenen Melis Sütşurup nereli?" sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte Melis Sütşurup hakkında detaylar.
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı sosyetik güzel Melis Sütşurup'ta buldu.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bugün Roma'da evlendi! Ünlü çift bu haberi kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.
MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?
Türkiye'nin Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.
Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyordu. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barışarak şubat ayında nişanlanmıştı.
MUSTAFA SANDAL'IN HAYATI
Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci. 90'lı yılların başlarında çok sayıda ünlü şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi.
İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. 1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve Aya Benzer isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu.
Araba ve Aya Benzer parçalarıyla yurtdışında da tanınırlığını arttırdı. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı. 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödül kazandı. 2003 yılında Universal Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını yurtdışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli albümünü Türkiye'de yayınladı.
3 yıllık bir aranın ardından Devamı Var isimli çalışmasını piyasaya sunan Mustafa Sandal 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümün ardından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı Şıkır Şıkır o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yazında ise Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu.
2008 yılında sırp şarkıcı Emina Jahović Sandal ile evlenmiş daha sonra boşanmıştır. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu vardır.