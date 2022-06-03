3 yıllık bir aranın ardından Devamı Var isimli çalışmasını piyasaya sunan Mustafa Sandal 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümün ardından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı Şıkır Şıkır o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yazında ise Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu.

2008 yılında sırp şarkıcı Emina Jahović Sandal ile evlenmiş daha sonra boşanmıştır. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu vardır.