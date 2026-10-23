Memduh Büyükkılıç: 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak altyapımız mevcut

Fahiş fiyatlara ve kesintilere tepki yağarken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "KASKİ 'zam yapalım' diyor, biz 'vatandaşı yormayalım' diyoruz. Kendi evimde de çeşme suyu içiyorum, suyumuz damacanadan bile sağlıklı" mesajı verdi.

Türkiye'nin en ucuz 2. suyunu sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fahiş fiyatlar ve altyapı yetersizlikleriyle gündeme gelen muhalefet belediyelerine adeta belediyecilik dersi verdi. Yüksek enerji maliyetlerine rağmen suyu kâr kapısı yapmadıklarını belirten Büyükkılıç, "En pahalı su, olmayan sudur. Biz Erciyes'in bereketini en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle halkımıza ulaştırıyoruz" dedi.







"KASKİ 'ZAM YAPALIM' DİYOR, BİZ 'BOŞ VERİN, VATANDAŞI YORMAYALIM' DİYORUZ"

Su fiyatlarındaki 3 katı aşan uçuruma ve Türkiye genelindeki karşılaştırmalı tarifelere ilişkin konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmet anlayışlarının temeline insanı koyduklarını vurguladı.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) yüksek enerji maliyetleri nedeniyle fiyat artışı talebinde bulunduğunu aktaran Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim amacımız hem nitelikli su vermek hem de en uygun koşullarda hemşehrilerimize sunmaktır. Enerji yatırımları ve giderleri çok fazla. KASKİ Genel Müdürümüz, maliyetleri karşılamak adına fiyatları biraz artırmak için zorluyor; 'Biraz fiyatı artırsak' diyor. Biz de 'Boş verin, şimdilik idare edelim, vatandaşa ek yük getirmeyelim' diyoruz."





"BELEDİYECİLİK AŞK İŞİDİR, PARTİSİ OLMAZ"

CHP'li ve Yeni Parti'li belediyelerin yönettiği Tekirdağ, Muğla ve Mersin gibi illerde su fiyatlarının 150 TL sınırına dayanmasını ve verilen indirim vaatlerinin tutulmamasını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, belediyecilikte partizanlığa değil, hizmete odaklanılması gerektiğini belirtti:

"Belediyeciliğin partisi olmaz. Belediyecilik bir gönül işidir, aşk işidir. Gayret ister, dürüstlük ister, sabah erken kalkıp takip etmek ister. Bir partiden seçilirsiniz ama seçildikten sonra herkese eşit hizmet götürürsünüz. Başkalarının eksikliğine endekslenerek kendimizi ifade etmek bize yakışmaz. Biz en kaliteli hizmeti en uygun fiyata vermenin gayretindeyiz."







ERCİYES'TEN GELEN 50 YILLIK SU GÜVENCESİ

Bazı büyükşehirlerde cep yakan faturalara rağmen musluklardan su akmamasını ve yaşanan kesintileri hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri'de arıtma veya baraj suyu değil, mineral açısından zengin yeraltı suyu kullandıklarını söyledi.

Erciyes Dağı'nın doğal süzme sistemi sayesinde Kayseri halkına damacana kalitesinin üzerinde musluk suyu sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bizim suyumuz baraj veya arıtma suyu değildir. Erciyes Dağı'na yağan kar suları katman katman süzülerek 15-20 yıl sonra 200 metre derinlikteki yeraltı rezervlerimize ulaşıyor. Biz bu suyu sondajla çıkarıp KASKİ aracılığıyla şehre dağıtıyoruz. Sondaj ve pompalama ciddi bir elektrik maliyeti getiriyor; yıllık 700-800 milyon TL'yi bulan enerji giderimiz var. Ancak ortaya çıkan su son derece kaliteli. Kayseri'de musluktan akan su, içilebilir en sağlıklı sudur. Allah'a şükürler olsun, Kayseri'nin 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak altyapısı ve kaynağı mevcuttur."







"BEN DE KENDİ EVİMDE MUSLUKTAN SU İÇİYORUM, KAYSERİ'DE ŞEHRİN SUYU GÜVENLE İÇİLİR"

Kayseri'deki suyun hijyen ve lezzet kalitesine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, damacana suların plastik ambalaj risklerine de değinerek şunları kaydetti:

"Ben kendi evimde de çeşme suyu içerim, musluktan içerim. Kayseri'de vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu da musluk suyunu gönül rahatlığıyla, besmelesini çekip içer. Bizim suyumuz pet şişelerdeki, damacanadaki sulardan çok daha nitelikli ve kalitelidir. Hatta çaydanlığımızın dibi bile kireç tutmaz. Halkımıza damacana kalitesinin de üzerinde, tertemiz ve sağlıklı su ulaştırıyoruz."



ALTYAPIDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL: YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON AYRIŞTIRILIYOR

Büyükşehirlerde aşırı yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarına da değinen Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yürütülen dev altyapı hamsteri hakkında bilgi verdi. Yağmur suları ile kanalizasyon hatlarını tamamen ayrıştırdıklarını belirten Büyükkılıç, bütçe gerektiren bu yatırımı birçok belediyenin yapmaktan kaçındığını ancak Kayseri'de altyapı krizlerinin önüne bu sayede geçildiğini belirtti.







"ULAŞIMDA VE SUDA BÜYÜK SÜBVANSİYON UYGULUYORUZ"

Özellikle kırsal mahallelerde yasa gereği suyu 4 TL ve 6 TL gibi sembolik rakamlarla vatandaşa ulaştırdıklarını kaydeden Büyükkılıç, hem ulaşımda hem de suda belediye bütçesinden ciddi sübvansiyon sağladıklarını hatırlatarak söylerini şöyle tamamladı:

"Ulaşımda da enflasyonun, akaryakıtın ve yedek parça artışlarının altında zam yaptık. Yolcularımızın yaklaşık %40'ını ücretsiz veya indirimli taşıyoruz. Bütün bu maliyet baskılarına rağmen 'Kayseri'de yaşamak ayrıcalıktır' dedirtmek için bütçemizi hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için seferber ediyoruz."