Meme kanserini yendi şimdi can kurtarıyor

Konya'da yaşayan 31 yıllık hemşire ve 2 çocuk annesi Hülya Durdu (52), 2015'te sol göğsünde fark ettiği kitle sonrası birinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Göğsü alınan Durdu, kemoterapi ve radyoterapi görmeden hastalığı yendi.

TECRÜBELERİNİ ANLATIYOR

Yıllık kontrollerini sürdüren Durdu, şimdi gönüllü etkinliklere katılarak kadınları erken teşhis konusunda bilinçlendiriyor. Kanseri yendikten sonra, gönüllü olarak birçok etkinliğe katılarak kadınları bilgilendirmeye çalıştığını belirten Durdu, "Katılırken de çok mutlu oluyorum. Tecrübelerimi anlatıyorum, ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Başımdan geçtiği için yaşadıklarımı anlatarak erken önlem almaları gerektiğini belirtiyorum. Bir can kurtarmak bir insana ulaşmak müthiş bir duygu. Bunun için de mücadelemi veriyorum. Kanseri yendim diyerek burada bırakmak yok. Birçok insana ulaşıp onları da kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hülya Durdu, meme kanserine dikkat çekmek için geçtiğimiz hafta oynanan TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta başlama vuruşunu da gerçekleştirmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör