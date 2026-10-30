Memur maaş zammı hesaplanıyor! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.

Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.