Memur maaş zammı hesaplanıyor! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027 memur maaşlarına yapılacak artış, yılın son altı aylık enflasyon tablosunun netleşmesiyle belli olacak. Şimdiden yapılan hesaplamalar ise polis, öğretmen ve doktor başta olmak üzere kamu çalışanlarının yeni yıl maaşlarına ilişkin beklentileri ortaya koyuyor.
TÜİK verilerine göre 2026'nın temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayındaki toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına hak kazanabilmesi için altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. Gözler şimdi ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak yeni rakamlara çevrildi.
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE tahmini, önceki dönemdeki yüzde 29,61 seviyesinden yüzde 29,63'e yükseldi.
Ankete katılanların öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 civarında olması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 enflasyon farkı oluşacak. Toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zammın yüzde 8,02 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.
Temmuz ayında 70 bin 224 TL olarak uygulanan en düşük memur maaşının, ocak ayı için öngörülen yüzde 8,02'lik artışın gerçekleşmesi durumunda 75 bin 856 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.
Aynı zam oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi aylığı da artacak. Temmuz döneminde 31 bin 527 TL 77 kuruş olan maaşın, ocak ayında 34 bin 55 TL'ye çıkabileceği tahmin ediliyor.
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.
Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.
2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine uygulanacak maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon verileri birlikte değerlendirilerek belirlenecek. Sözleşmede öngörülen zam oranını aşan bir enflasyon oluşması durumunda, hesaplamaya enflasyon farkı da eklenecek. Kesin artış oranı, ilgili dönemin verileri doğrultusunda netleşecek.
Temmuz ayında uygulanan yüzde 7'lik zam sonrasında, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri yeni artışın belirlenmesinde önem taşıyor. Üç aylık enflasyon oranı tek başına nihai farkı ortaya koymasa da ocak ayı için yapılacak hesaplamalara başlangıç oluşturuyor.
Yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışının yüzde 7-8 aralığında kalabileceği öngörülüyor. Kesin oran ise enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belli olacak.