Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 6.10.2026 11:39 Son Güncelleme: 6.10.2026 11:41

MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur maaş zammı için hesaplamalar, kamu çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Milyonlarca memur, yeni yılda maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmek için enflasyon verilerini ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle polis, öğretmen ve doktor maaşlarının yeni dönemde hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor.

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MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
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Ocak ayında uygulanacak zam oranının netleşmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması bekleniyor. Ortaya çıkacak rakama göre memur maaşlarında da yeni bir tablo oluşacak. Farklı zam senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 Ocak döneminde polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların alabileceği olası maaşları gündeme getiriyor.

EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış oluştu. Zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor.

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.

Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL

TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL

AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL

FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL

TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL

AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL

FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL

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Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL

TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL

AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL

FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL

TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL

AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL

FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL

TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL

AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL

FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL

Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL

TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL

AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL

FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL

Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL

TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL

AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL

FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL

Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL

TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL

AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL

FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL

Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL

TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL

AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL

FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL

Vaiz Mevcut maaş: 86.983 TL

TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

Piyasa (%8,01 zam): 93.950 TL — Zam farkı: +6.967 TL

AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL

FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 84.845 TL

TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

Piyasa (%8,01 zam): 91.641 TL — Zam farkı: +6.796 TL

AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL

FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL

Öğretmen Mevcut maaş: 83.254 TL

TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

Piyasa (%8,01 zam): 89.923 TL — Zam farkı: +6.669 TL

AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL

FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut maaş: 75.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

Piyasa (%8,01 zam): 81.955 TL — Zam farkı: +6.078 TL

AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL

FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL

Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL

TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL

AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL

FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL

En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL

TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL

AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL

FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
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