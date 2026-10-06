MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak ayında uygulanacak zam oranının netleşmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması bekleniyor. Ortaya çıkacak rakama göre memur maaşlarında da yeni bir tablo oluşacak. Farklı zam senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 Ocak döneminde polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların alabileceği olası maaşları gündeme getiriyor.
3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış oluştu. Zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor.
Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.
Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL
OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL
AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL
FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL
Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL
TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL
OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL
AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL
FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL
Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL
TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL
OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL
AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL
FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL
TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL
OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL
AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL
FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL
Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL
TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL
OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL
AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL
FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL
Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL
TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL
AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL
FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL
Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL
TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL
OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL
AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL
FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL
Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL
AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL
FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL
Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL
OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL
AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL
FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL
Vaiz Mevcut maaş: 86.983 TL
TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL
OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
Piyasa (%8,01 zam): 93.950 TL — Zam farkı: +6.967 TL
AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL
FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 84.845 TL
TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL
OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL
Piyasa (%8,01 zam): 91.641 TL — Zam farkı: +6.796 TL
AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL
FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL
Öğretmen Mevcut maaş: 83.254 TL
TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL
OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL
Piyasa (%8,01 zam): 89.923 TL — Zam farkı: +6.669 TL
AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL
FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut maaş: 75.877 TL
TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL
OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL
Piyasa (%8,01 zam): 81.955 TL — Zam farkı: +6.078 TL
AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL
FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL
Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL
TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL
OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL
AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL
FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL
En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL
TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL
AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL
FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL