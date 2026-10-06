MEMUR ZAMMI 2027 OCAK HESABI: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak ayında uygulanacak zam oranının netleşmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması bekleniyor. Ortaya çıkacak rakama göre memur maaşlarında da yeni bir tablo oluşacak. Farklı zam senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 Ocak döneminde polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların alabileceği olası maaşları gündeme getiriyor.

EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış oluştu. Zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.