MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, hemşire... 2027 Memur maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur maaş zammında ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı. Memurların yeni yılda alacağı maaş, toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkına göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, ekim, kasım ve aralık verileri beklenmeye başladı. En düşük memur maaşının ulaşacağı yeni rakam ise şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
TÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olurken, yılbaşından bu yana artış yüzde 24,32 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,49 oldu.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oranında artan TÜFE, memur ve memur emeklilerinin üç aylık zam hesabını da ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık dönemde oluşan toplam oran yüzde 5,57 oldu.
Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammında yıl sonu enflasyon beklentileri belirleyici olacak. Mevcut tahminlere göre zam oranı için dört farklı senaryo öne çıkıyor.
1. SENARYO: ZAM YÜZDE 6,67
TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltmesiyle bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Enflasyon farkının yüzde 1,59 olması, toplam memur zammının ise yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.
2. SENARYO: ZAM YÜZDE 7
OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu beklentiye göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşurken toplam zam yaklaşık yüzde 7 olacak.
3. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,01
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu durumda yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01'e çıkacak.
4. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,05
AA Finans Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Enflasyon farkı yüzde 2,91, toplam zam oranı ise yüzde 8,05 seviyesinde gerçekleşecek.
BONUS SENARYO: ZAM YÜZDE 8,66
Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmininde yıl sonu enflasyonu yüzde 30,39 olarak öngörülüyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,73'e ulaşacak. Yüzde 3,49 enflasyon farkına yüzde 5 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam artış yüzde 8,66 olacak.
70 bin 224 TL olan mevcut en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı enflasyon senaryolarında yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:
|Senaryo
|Zam oranı
|Tahmini maaş
|TCMB
|%6,67
|74.908 TL
|OVP
|%7
|75.141 TL
|Piyasa
|%8,01
|75.849 TL
|AA Finans
|%8,05
|75.877 TL
|FKE
|%8,66
|76.305 TL
Mevcut zam beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda öğretmen ve polis maaşlarının 100 bin TL, hemşire maaşının 92 bin TL, avukat maaşının 111 bin TL, şube müdürü maaşının ise 116 bin TL civarına çıkması bekleniyor. Uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200 bin TL'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.