MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, hemşire... 2027 Memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLARIN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oranında artan TÜFE, memur ve memur emeklilerinin üç aylık zam hesabını da ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık dönemde oluşan toplam oran yüzde 5,57 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.