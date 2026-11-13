Memur maaşları artacak! Polis, öğretmen, doktor... Ocak 2027’de memur maaşları ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ocak 2027 maaş zammının netleşmesi için yılın son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5'e yükseltildi. Bir önceki tahmine göre 1,5 puanlık artış yapılırken, 2027 yılı enflasyon beklentisi yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 olarak duyuruldu.

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e ulaşacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak 2027 için toplam artış oranı yüzde 7,91 olarak öngörülüyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 21 TL'ye yükselmesi bekleniyor.