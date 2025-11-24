Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2026 OCAK MAAŞI HESAPLAMA: 4 aylık veri belli oldu Memur maaşı yüzde kaç artış gösterecek?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:06

Memurların ve memur emeklilerinin gözü 2026 Ocak maaş zammında. TÜİK’in Ekim enflasyon verileri, yılın ilk dört ayındaki farkı gösterirken Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, zam oranının kesinleşmesinde belirleyici olacak. Peki, 2026 Ocak zammı ile polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL’ye çıkacak? İşte memur zammı hesaplama tablosu…

2026 Ocak zammı memurlar ve emekliler için gündemin en çok araştırılan konusu oldu. TÜİK'in Ekim ayı enflasyonu dört aylık farkı ortaya koyarken, Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle nihai zam oranı netleşecek. En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor.. memurların zamlı maaşları için hesaplama tablosu...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo şu şekilde;

