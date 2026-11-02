Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur zammı için hesaplamalar hız kazandı. Milyonlarca kamu çalışanı, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor başta olmak üzere memur kadrolarında görev yapanların gözü, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammına çevrildi.

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.