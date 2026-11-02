Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur zammı için hesaplamalar hız kazandı. Milyonlarca kamu çalışanı, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor başta olmak üzere memur kadrolarında görev yapanların gözü, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Enflasyon verileri öncesinde AA Finans ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi ekonomistlerin beklentilerini ortaya koydu. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,2, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu. Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olacak.
Ekim ayında enflasyon eğer yüzde 2,2 artarsa 4 aylık enflasyon yüzde 7,92'ye ulaşacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri için ekimde yüzde 1'e yakın bir enflasyon farkı oluşacak. Kamu çalışanları böylelikle toplu sözleşme zammı dahil yüzde 6'ya yakın zammı son iki veri kala garantilemiş olacak.
Yüzde 10,09'luk beklentiye göre ise memur ve 4C'li emeklilere ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e ulaşacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükselecek.
Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,03 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 58 lira seviyesine ulaşacak.
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.
TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.
Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.
Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.
En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.