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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:32 Son Güncelleme: 10.11.2026 10:33

Memur zammı 2027 Ocak hesabı: Polis, öğretmen, doktor... Memur zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken kamu çalışanlarının gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Enflasyon farkının da eklenmesiyle oluşacak zam oranı, meslek gruplarına göre maaşlara farklı tutarlarda yansıyacak. 2027 Ocak döneminde polis, öğretmen, doktor, hemşire ve mühendis maaşlarında nasıl bir değişim yaşanacağına ilişkin hesaplamalar dikkat çekiyor. Peki, mevcut verilere göre memur zammı ne kadar olacak?

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Memur zammı 2027 Ocak hesabı: Polis, öğretmen, doktor... Memur zammı ne kadar olacak?
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2027 yılının ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda şekillenecek yeni maaşlar, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı zam oranı merak edilirken, şimdiden farklı senaryolar üzerinden maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.

ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU!

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

Dört aylık enflasyon verisine göre yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabında memurların yeni maaşları da ortaya çıktı.

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 863 lira olacak. Uzman doktor maaşları 180 bin TL'yi aşarken, polis, avukat, öğretmen maaşları ise 100 bin TL'ye ulaştı.

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Ekim enflasyonu sonrası yüzde 6,27 zam oranına göre örnek memur maaşları:

Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4: 107.110 TL → 113.826 TL
Memur (üniversite mezunu) 9/1: 73.070 TL → 77.651 TL
Uzman öğretmen 1/4: 92.166 TL → 97.945 TL
Öğretmen 1/4: 83.254 TL → 88.474 TL
Başkomiser 3/1: 101.242 TL → 107.590 TL
Polis memuru 8/1: 92.618 TL → 98.425 TL
Uzman doktor 1/4: 170.730 TL → 181.435 TL
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1: 84.845 TL → 90.165 TL
Mühendis 1/4: 109.185 TL → 116.031 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1: 75.877 TL → 80.634 TL
Profesör 1/4: 153.208 TL → 162.814 TL
Araştırma görevlisi 7/1: 102.779 TL → 109.223 TL
Vaiz 1/4: 86.983 TL → 92.437 TL
Avukat 1/4: 102.135 TL → 108.539 TL

Not: Tutarlar, aile yardımı, çalışmayan eş ve 0-6 yaş aralığında iki çocuk üzerinden hesaplanmıştır. Kesinleşmiş ocak maaşları değil, dört aylık enflasyona göre oluşturulmuş örnek hesaplamalardır.

MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Dört aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,27 zam yapılması halinde memur emeklilerinin maaşlarında da artış yaşanacak.

Unvan ve derecelere göre hesaplanan örnek zamlı aylıklar şöyle:

Unvan / Derece

Mevcut maaş

%6,27 zamlı

Müsteşar 1/1

112.140 TL

119.171 TL

Genel müdür 1/1

99.377 TL

105.607 TL

Şube müdürü (lisans) 1/4

39.681 TL

42.169 TL

Memur (lisans) 1/4

31.313 TL

33.277 TL

Öğretmen 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

65.853 TL

69.982 TL

Başkomiser 1/4

47.877 TL

50.879 TL

Polis memuru 1/4

47.093 TL

50.045 TL

Hemşire (lisans) 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Mühendis 1/4

47.693 TL

50.684 TL

Teknisyen (lise) 1/4

33.995 TL

36.126 TL

Pratisyen hekim 1/4

68.691 TL

72.998 TL

Profesör 1/4

80.490 TL

85.537 TL

İmam-hatip

46.908 TL

49.849 TL

Avukat 1/4

46.908 TL

49.849 TL
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Memur zammı 2027 Ocak hesabı: Polis, öğretmen, doktor... Memur zammı ne kadar olacak?
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