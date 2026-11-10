Memur zammı 2027 Ocak hesabı: Polis, öğretmen, doktor... Memur zammı ne kadar olacak?

2027 yılının ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda şekillenecek yeni maaşlar, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı zam oranı merak edilirken, şimdiden farklı senaryolar üzerinden maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı.



ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.