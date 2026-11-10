Memur zammı 2027 Ocak hesabı: Polis, öğretmen, doktor... Memur zammı ne kadar olacak?

2027 yılının ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda şekillenecek yeni maaşlar, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı zam oranı merak edilirken, şimdiden farklı senaryolar üzerinden maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.
Dört aylık enflasyon verisine göre yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabında memurların yeni maaşları da ortaya çıktı.
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 863 lira olacak. Uzman doktor maaşları 180 bin TL'yi aşarken, polis, avukat, öğretmen maaşları ise 100 bin TL'ye ulaştı.
Ekim enflasyonu sonrası yüzde 6,27 zam oranına göre örnek memur maaşları:
Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4: 107.110 TL → 113.826 TL
Memur (üniversite mezunu) 9/1: 73.070 TL → 77.651 TL
Uzman öğretmen 1/4: 92.166 TL → 97.945 TL
Öğretmen 1/4: 83.254 TL → 88.474 TL
Başkomiser 3/1: 101.242 TL → 107.590 TL
Polis memuru 8/1: 92.618 TL → 98.425 TL
Uzman doktor 1/4: 170.730 TL → 181.435 TL
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1: 84.845 TL → 90.165 TL
Mühendis 1/4: 109.185 TL → 116.031 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1: 75.877 TL → 80.634 TL
Profesör 1/4: 153.208 TL → 162.814 TL
Araştırma görevlisi 7/1: 102.779 TL → 109.223 TL
Vaiz 1/4: 86.983 TL → 92.437 TL
Avukat 1/4: 102.135 TL → 108.539 TL
Not: Tutarlar, aile yardımı, çalışmayan eş ve 0-6 yaş aralığında iki çocuk üzerinden hesaplanmıştır. Kesinleşmiş ocak maaşları değil, dört aylık enflasyona göre oluşturulmuş örnek hesaplamalardır.
Dört aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,27 zam yapılması halinde memur emeklilerinin maaşlarında da artış yaşanacak.
Unvan ve derecelere göre hesaplanan örnek zamlı aylıklar şöyle:
|
Unvan / Derece
|
Mevcut maaş
|
%6,27 zamlı
|
Müsteşar 1/1
|
112.140 TL
|
119.171 TL
|
Genel müdür 1/1
|
99.377 TL
|
105.607 TL
|
Şube müdürü (lisans) 1/4
|
39.681 TL
|
42.169 TL
|
Memur (lisans) 1/4
|
31.313 TL
|
33.277 TL
|
Öğretmen 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Kaymakam 1. sınıf 1/4
|
65.853 TL
|
69.982 TL
|
Başkomiser 1/4
|
47.877 TL
|
50.879 TL
|
Polis memuru 1/4
|
47.093 TL
|
50.045 TL
|
Hemşire (lisans) 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Mühendis 1/4
|
47.693 TL
|
50.684 TL
|
Teknisyen (lise) 1/4
|
33.995 TL
|
36.126 TL
|
Pratisyen hekim 1/4
|
68.691 TL
|
72.998 TL
|
Profesör 1/4
|
80.490 TL
|
85.537 TL
|
İmam-hatip
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Avukat 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL