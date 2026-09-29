Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen,doktor, hemşire... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:25

MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen,doktor, hemşire... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak döneminde memur zammı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle birlikte şekillenecek. Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim'de açıklanırken, kalan ayların verileriyle birlikte yeni memur maaşı tutarları da daha net hesaplanabilecek. Unvan, derece ve kademeye göre oluşacak rakamlar farklılık gösterecek.

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MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen,doktor, hemşire... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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2027 Ocak dönemine ilişkin memur zammı hesaplamaları, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri doğrultusunda sürüyor. Toplu sözleşme artışına oluşacak enflasyon farkının eklenmesiyle yeni memur maaşı tutarları belirlenecek. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının ücretleri de bu orana göre yeniden hesaplanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK takvimine göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Böylece eylül ayına ait aylık ve yıllık TÜFE değişimi netleşecek.

Verilerin açıklanmasının ardından gözler, yılın son üç ayında yayımlanacak ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarına çevrilecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

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İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL

Yüzde 7 zam: 75.141 TL

Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL

Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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