MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2027 Ocak Memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

2027 Ocak memur maaş zammı için hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını belirleyecek toplu sözleşme zammına enflasyon farkının da eklenmesi beklenirken, oluşacak oran maaşlara doğrudan yansıyacak. Polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların yeni yılda alacağı ücretler de bu hesaplamalara göre şekillenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.
Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.
Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.
Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.
Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:
Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.
Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.