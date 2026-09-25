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Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:51

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2027 Ocak Memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

2027 Ocak ayında memur maaşlarının ne kadar olacağı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Şimdiden açıklanan oranlar ve olası enflasyon farkı üzerinden farklı maaş senaryoları hesaplanırken, görev unvanına ve derece-kademeye göre yeni maaşlar değişiklik gösterecek. Memur zammı hesaplama tablosu, polis, öğretmen ve doktor maaşları başta olmak üzere birçok kamu çalışanının yeni yıldaki gelirine ilişkin fikir verecek.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2027 Ocak Memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
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2027 Ocak memur maaş zammı için hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını belirleyecek toplu sözleşme zammına enflasyon farkının da eklenmesi beklenirken, oluşacak oran maaşlara doğrudan yansıyacak. Polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların yeni yılda alacağı ücretler de bu hesaplamalara göre şekillenecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL
  • Yüzde 7 zam: 75.141 TL
  • Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
  • Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2027 Ocak Memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
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