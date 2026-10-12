Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken maaş hesaplamalarında gözler enflasyon verilerine ve açıklanacak resmi oranlara çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışın netleşmesiyle birlikte farklı unvan ve derecelerde görev yapan memurların alacağı yeni maaşlar da belli olacak. Kesin rakamlar açıklanana kadar mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 yılına ilişkin maaş beklentilerine ışık tutacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.
Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
Merkez Bankasının son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,61 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,07 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,87 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,01 zam alabileceği öngörülüyor.
Buna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 oldu. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşabileceği, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,05'e ulaşabileceği hesaplanıyor.
Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 877 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 65 TL'ye yükselebilecek.
Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 8,66'ya çıkabileceği hesaplanıyor.
Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin 305 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 257 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.
İşte polis, öğretmen, doktor Ocak 2027 zam hesaplama tablosu: