Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken maaş hesaplamalarında gözler enflasyon verilerine ve açıklanacak resmi oranlara çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışın netleşmesiyle birlikte farklı unvan ve derecelerde görev yapan memurların alacağı yeni maaşlar da belli olacak. Kesin rakamlar açıklanana kadar mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 yılına ilişkin maaş beklentilerine ışık tutacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.